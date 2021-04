Cagliari, ok al piano anti rumore in centro storico: taglio a tavolini e movida

Stasera il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Risanamento Acustico. Il piano prevede misure stringenti come la necessità di limitare il numero dei tavolini, ma anche dei frequentatori di zone come il quartiere Marina, rendendolo sostanzialmente a numero chiuso. ” Devo essere sincero: non mi piace”, spiega il sindaco Truzzu su Facebook, “è un piano vecchio, proposto dalla Giunta precedente e lasciato fermo per oltre 2 anni, con uno studio fatto e già pagato. Ma il rischio di essere inadempienti, di vedere nominato un commissario ad acta per la sua applicazione e di lasciare le scelte sul futuro della città in mano a terzi, ci ha spinto a muoverci tempestivamente.