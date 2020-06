Cagliari, occhio alla multa: chi fuma o getta il mozzicone al Poetto rischia 500 euro di sanzione

Da questo sabato chi fuma in spiaggia rischia 500 euro di multa. L’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu è stata emessa oggi ed è valida fino al 31 ottobre su tutte le spiagge cittadine (Poetto, Calamosca, Giorgino, Sant’Elia, ecc). La violazione dell’ ordinanza, è punita con le sanzioni amministrative previste da 25 a 500 euro, mentre l’abbandono dei mozziconi comporta una sanzione pecuniaria che va da 100 a 500 euro.

I motivi. Gli esperti dell’Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che l’inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto. Un rischio quindi soprattutto per soggetti maggiormente vulnerabili, come bambini e donne in stato di gravidanza.