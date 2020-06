Panchine colorate a Monserrato per celebrare la memoria dei gesti dei monserratini durante l’emergenza Covid

Panchine colorate a Monserrato per celebrare la memoria dei gesti che hanno aiutato i monserratini nei momenti più bui. Questa è proposta del gruppo “Monserrato Unita” per ringraziare la generosità dei donatori che in questi mesi, caratterizzati dalle difficoltà legate all’emergenza covid-19, si sono distinti con gesti e azioni di solidarietà.

“La generosità e l’altruismo sono accezioni che rendono merito alla persona per il solo fatto di esserne fautori – spiega la consigliera Caterina Argiolas – si evidenzia, particolarmente in questa occasione, una opportunità di ringraziamento collettivo utile e caratterizzante per la Città. Si propone al Sindaco che in una delle aree interessate dagli interventi evidenziati nel documento programmatico si installi una “panchina colorata” come riconoscimento per la grande generosità dimostrata durante un’emergenza globale, dai privati verso i propri concittadini, con una targa a memoria dei fatti e delle persone. Si identifica un riconoscimento di questo genere con la proposta di andare in continuità con l’istallazione della panchina rossa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, che è divenuto in questi anni un nuovo simbolo della Monserrato attiva e caratterizzante. Avere dislocate nella città panchine che possano colorarla e siano portatrici di significati intrinsechi e esteriormente riconducibili ad una connotazione nuova e moderna della città, ci sembra un ottimo spunto per una definizione programmatica anche nelle piccole cose, della connotazione etica ed estetica di Monserrato. Sarebbe auspicabile che in divenire, essa si colori di memoria e diventi identitaria di messaggi che siano riconoscibili in tutta l’area metropolitana e oltre”.

L’idea nasce da Davide Argiolas, consigliere della precedente amministrazione, che afferma: “L’opposizione viene definita come contraria a prescindere ma noi siamo diversi, non ci piace la burocrazia, vogliamo rompere gli schemi e questa volta non presentiamo sterili mozioni ma una proposta”. “Monserrato Unita” consegna alla maggioranza una proposta in continuità con le idee del 2016: ”non ci interessa prevalere ora, vogliamo fare solo cose a vantaggio della collettività, fuori da qualsiasi schema”. “E se il Sindaco vuole davvero operare una rinascita della città dovrà riuscire a superare il proprio protagonismo per il bene della collettività” così La Argiolas incalza la maggioranza.