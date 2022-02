Cagliari, obbliga la cognata ad avere un rapporto sessuale: in carcere un impiegato 54enne.

E’ avvenuto ieri a Cagliari. I carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 54enne cagliaritano, impiegato, incensurato. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale in danno della cognata. Il provvedimento scaturisce dagli immediati accertamenti eseguiti dagli operanti a seguito della querela formalizzata dalla parte lesa l’ 11 febbraio scorso, il cui contenuto è stato puntualmente riscontrato dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate dei fatti, nonché dalla certificazione medica acquisita. In particolare è stato appurato che l’arrestato, lo scorso 9 febbraio, ha costretto la vittima, con violenza, a subire atti sessuali. L’arrestato, al termine della notifica degli atti e del rituale passaggio in caserma, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta.