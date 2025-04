Solo qualche giorno fa era arrivata una segnalazione a Casteddu Online circa una vera e propria invasione di nutrie al Parco di Terramaini, luogo frequentatissimo da bimbi e famiglie. Un’altra nostra lettrice, però, documenta un altro aspetto “preoccupante”.

“Il problema del parco terramaini non sono le nutrie ma le persone che le cibano con alimenti scorretti avvicinandole e cercando di accarezzarle”, sostiene la ragazza. “L’umano cerca di instaurare un rapporto con questo animale che è stato di forte importanza per noi nel dopo guerra ma è ora che venga lasciato in pace e ammirato da lontano.” E le immagini sembrano effettivamente inequivocabili: gli animali vengono nutriti con naturalezza e noncuranza, credendo sicuramente di fare un gesto buono ma che, forse, potrebbe generare altre problematiche.