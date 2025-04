Incidente questa sera a Is Pontis Paris a Quartu. Due ragazze 18enni sono cadute dallo scooter: sembra che la ragazza alla guida abbia perso il controllo del mezzo e non ci siano altre persone o veicoli coinvolti. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso: una, priva di sensi all’arrivo dei soccorritori, è stata trasportata al Brotzu di Cagliari, mentre l’altra ragazza al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia locale si sta occupando dei rilievi di rito.