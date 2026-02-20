Cagliari, nuovo stop ai parcheggi a Castello, in via Santa Croce spuntano i cartelli di divieto sino a luglio, residenti esasperati: “Ben vengano i lavori ma fate parcheggiare gratis chi ha il pass nel parcheggio in via Cammino Nuovo”.È spuntato due giorni fa il cartello di divieto di sosta che scadrà a luglio per consentire i lavori che, ancora una volta, interesseranno un edificio della storica via. “Nemmeno un mese fa era stato rimosso il precedente divieto, ora dovremmo parcheggiare dove capita, dove troviamo posto” spiega un residente.Tra i disagi spuntano le proposte, quella di permettere a chi ha il pass di poter lasciare la macchina in sosta gratuita nel “parcheggione”: “Sarabbe un’ottima iniziativa per venirci incontro. Siamo già piuttosto penalizzati, con i continui divieti lo siamo ancora di più”.