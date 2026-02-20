Maracalagonis, a scuola con Fido: avviato il progetto “Scuodinzola” che permette ai piccoli di studenti di godere della compagnia degli amici a quattro zampe per promuovere il benessere emotivo e relazionale. La sindaca Francesca Fadda: “Un progetto che sta facendo la differenza”.Fortemente voluto dalle istituzioni locali, “è in piena esecuzione nelle scuole del nostro territorio il progetto di Pet Therapy “Scuodinzola”, attivato per l’anno scolastico 2025/2026 presso l’Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Killia”. Fido, con la sua presenza, permette “Interventi di Educazione Assistita con gli Animali (EAA)” e“in queste settimane stiamo vedendo concretamente quanto questo progetto stia coinvolgendo i nostri studenti: la loro partecipazione è viva, sentita e autentica. I ragazzi attendono gli incontri con entusiasmo, si mostrano attenti, curiosi e profondamente partecipi. È evidente come questa esperienza stia creando un clima positivo nelle classi, favorendo collaborazione, empatia e inclusione.

Sono costantemente in contatto con la Dirigente Scolastica e con gli operatori coinvolti per seguire da vicino l’andamento delle attività, e i riscontri sono estremamente positivi. Docenti e famiglie stanno apprezzando il valore educativo dell’iniziativa, che sta dando risultati concreti nel miglioramento delle relazioni e nel rafforzamento delle competenze sociali dei nostri alunni”.

I benefici: “Sono certa che questo percorso gioverà a tutti: agli studenti, agli insegnanti e all’intera comunità scolastica. Investire nel benessere dei nostri giovani significa costruire una comunità più forte, più sensibile e più unita.

Continueremo a sostenere con convinzione progetti come questo, che mettono al centro la persona e la qualità della scuola a Maracalagonis”.