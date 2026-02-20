Fortemente voluto dalle istituzioni locali, “è in piena esecuzione nelle scuole del nostro territorio il progetto di Pet Therapy “Scuodinzola”, attivato per l’anno scolastico 2025/2026 presso l’Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Killia”. Fido, con la sua presenza, permette “Interventi di Educazione Assistita con gli Animali (EAA)” e
“in queste settimane stiamo vedendo concretamente quanto questo progetto stia coinvolgendo i nostri studenti: la loro partecipazione è viva, sentita e autentica. I ragazzi attendono gli incontri con entusiasmo, si mostrano attenti, curiosi e profondamente partecipi. È evidente come questa esperienza stia creando un clima positivo nelle classi, favorendo collaborazione, empatia e inclusione.
Sono costantemente in contatto con la Dirigente Scolastica e con gli operatori coinvolti per seguire da vicino l’andamento delle attività, e i riscontri sono estremamente positivi. Docenti e famiglie stanno apprezzando il valore educativo dell’iniziativa, che sta dando risultati concreti nel miglioramento delle relazioni e nel rafforzamento delle competenze sociali dei nostri alunni”.
I benefici: “Sono certa che questo percorso gioverà a tutti: agli studenti, agli insegnanti e all’intera comunità scolastica. Investire nel benessere dei nostri giovani significa costruire una comunità più forte, più sensibile e più unita.
Continueremo a sostenere con convinzione progetti come questo, che mettono al centro la persona e la qualità della scuola a Maracalagonis”.