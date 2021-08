Cagliari, nuova rivoluzione per il Covid: “All’ospedale Marino i vaccini per fragili e allergici”

Addio al reparto per vaccinare i fragili e gli allergici al Santissima Trinità di Cagliari, dai prossimi giorni le dosi saranno inoculate all’ospedale Marino. È lì, infatti, che sta per aprire il nuovo reparto. Una mossa che consentirà, nell’ospedale di Is Mirrionis tornato fortino contro il Covid, di allestire il terzo reparto Covid. “Così avremo ventidue posti letto in più tutti dedicati ai positivi”, spiega Sergio Marracini, direttore sanitario dei due Covid hospital cagliaritani. C’è “fame” di letti perchè, soprattutto, ci sono 224 ricoverati col Covid, e la pressione è quasi tutta su Cagliari, tra Santissima Trinità e Binaghi. Lì, in via Is Guadazzonis, ci sono già due reparti dedicati ai contagiati, uno interamente a quelli che si trovano in gravi condizioni.

Non si conoscono ancora le prossime mosse che metterà in campo l’Ats per far fronte all’aumento dei ricoveri. Ciò che è certo è che ormai, da quasi una settimana, il Ss. Trinità è tornato a tutti gli effetti un ospedale solo Covid, nel pieno della quarta ondata.