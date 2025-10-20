Lavori per la metropolitana leggera, modifiche alla viabilità. Con ordinanza dirigenziale 2612/2025 il servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, comunica che per la realizzazione dei lavori della metropolitana leggera di Cagliari (collegamento Repubblica-Stazione RFI), cambia la circolazione veicolare in viale Bonaria e in viale Diaz. Di seguito le prescrizioni da osservare valide da domani, martedì 21 ottobre 2025, sino al 17 gennaio 2026:
viale Bonaria, nel tratto tra viale Cimitero e via Sonnino:
revoca della corsia riservata al TPL e Taxi;
istituzione del doppio senso di circolazione.
viale Bonaria, all’intersezione con via Sonnino:
istituzione della direzione obbligatoria a sinistra, regolata dall’impianto semaforico, eccetto trasporto pubblico locale e taxi.
viale Diaz, in direzione via Roma nel tratto tra viale Cimitero e il Palazzo Intesa San Paolo:
chiusura della circolazione
viale Diaz, in direzione via Roma all’intersezione con viale Cimitero:
istituzione della direzione obbligatoria a destra regolata dall’impianto semaforico.
viale Diaz, in direzione via Roma all’intersezione con via Sonnino:
istituzione della direzione obbligatoria diritto regolata dall’impianto semaforico.