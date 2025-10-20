La Sardegna vince la sfida della destagionalizzazione turistica sul ring. Si è chiusa con un successo clamoroso e cifre record la tre giorni di “Muay Thai Sardinia 2025” al Palazzetto dello Sport di via Beethoven. L’evento, che ha portato a Quartu oltre 100 atleti internazionali e superstar come il pluricampione mondiale Chingiz Allazov e la leggenda Sak Kaoponlek, ha richiamato oltre 1500 spettatori e generato l’impatto promozionale che consacra l’Isola come destinazione d’élite per gli sport da combattimento. Si è conclusa ieri, domenica 19 ottobre, la tre giorni di “Muay Thai Sardinia” al Palazzetto dello Sport di via Beethoven, confermando l’evento come un punto di svolta per il turismo sportivo in Sardegna. L’iniziativa ha portato a Quartu Sant’Elena superstar globali, raggiungendo l’obiettivo di unire l’eccellenza sportiva all’internazionalizzazione del territorio.

Il culmine dell’evento è stato raggiunto sabato 18 ottobre con la dodicesima edizione dell’“Hearts on Fire – Fight Night”, che ha visto sfidarsi atleti sardi contro combattenti provenienti da tutta Europa e Thailandia per la conquista di ben 11 titoli WBC (World Boxing Council) Nazionali e Internazionali. Gli atleti hanno dato vita a incontri di altissimo livello davanti a un pubblico entusiasta e a un palazzetto quasi sold out.

I risultati dei Titoli WBC. Il titolo Nai Khanom Thom è stato vinto da Rit Kaewsamrit che ha sconfitto l’atleta quartese Federico Mazza. Titolo Muay Ying: vinto da Sveta Pozidou che ha avuto la meglio su Elisabetta Solinas.

Quello italiano Amateurs 61 kg va ad Alice Marras che ha sconfitto l’atleta di casa Silvia Fadda.

Il titolo Europeo Amateurs l’ha portato a casa Angel Coso Garcia (vincitore su Mattia Tappara).

Quello Italiano: Arnido Doda (vincitore su Tayro Muru).

Titoli Mediterraneo Amateurs: i vincitori sono stati Jihane Attaf e Mattia Mannu.

Gli Under 16 e Under 18: vittorie per Noemi Lampis e Nicola Lepureddu (Under 16), e per Mattia Pianta (Titolo Italiano U18 e un pareggio nell’Under 18 con Gabriel Zoroddu).

Grande successo è stato registrato anche nelle due giornate dedicate alla formazione e ai seminari, che hanno visto la partecipazione di veri e propri giganti della Muay Thai: Chingiz Allazov, il 17 volte campione del mondo e superstar globale (con milioni di follower) ha tenuto una Masterclass che ha riempito la struttura. E Sak Kaoponlek, un autentico fenomeno ed uno dei migliori esponenti di questa arte negli ultimi venti anni. La leggenda della disciplina ha guidato un’altra Masterclass molto apprezzata, dedicata a strategie e mentalità da campione. Formazione d’Élite. Si sono svolti anche i corsi per istruttori e arbitri tenuti da Rodrigo Alamos, elevando lo standard tecnico e regolamentare per i professionisti italiani. Si sono formati oltre 200 atleti.

L’evento, organizzato dalla SMTA Gym con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Quartu Sant’Elena e della Fondazione di Sardegna, e la partnership del CCN La Via Del Mare, ha dimostrato come l’integrazione tra sport di alto livello e turismo esperienziale possa destagionalizzare il turismo, portando un notevole beneficio alle attività commerciali locali.

“Una fatica ripagata da risultati eccezionali che confermano il grande potenziale che è la Muay Thai isolana”, ha detto Mauro Serra, due volte Campione Europeo e Supervisor e Responsabile italiano del settore dilettantistico per WBC Muay Thai che ha voluto fortemente l’evento, “stiamo già lavorando per la prossima edizione affinché si possa consolidare l’appuntamento con questo bellissimo mondo”.

A corollario delle competizioni, è stato allestito il “Villaggio Oriente”, un’articolazione culturale e gastronomica che ha offerto un’esperienza unica al pubblico con 5 stand olistici (con operatori di medicina cinese, yoga e benessere) e 3 postazioni street food con proposte di cucina sarda, thailandese fusion (Pad Thai, Fried Rice) e cucina araba/italiana. Il Villaggio ha offerto anche un’area babysitting per le famiglie, garantendo la fruizione dell’evento in totale tranquillità.

“Questo evento è la prova che investire sull’internazionalizzazione e sull’unione tra sport e turismo esperienziale produce risultati tangibili”, ha dichiarato Luca Stocchino, presidente del Ccn La Via del Mare, “il Muay Thai Sardinia non è solo adrenalina e competizione di alto livello; è un volano che estende la stagione estiva, massimizzando il ritorno economico per le nostre attività commerciali e posizionando Quartu sulla mappa dello sport mondiale. Abbiamo centrato l’obiettivo di creare esperienze di valore per la nostra città. Numeri da record anche sul profilo della comunicazione con 2milioni di visualizzazioni per la Sardegna in meno di 90 giorni”.

Il Muay Thai Sardinia è organizzato dalla SMTA Gym, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Quartu Sant’Elena e della Fondazione di Sardegna.