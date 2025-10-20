Strada Statale 554 costellata di buche e pericoli, “un’arteria fondamentale per la viabilità dell’area metropolitana di Cagliari, ormai ridotta in uno stato di dissesto preoccupante”: “La SS 554 è da anni una delle arterie con il più alto carico di traffico nella regione, in particolare di mezzi a quattro ruote e veicoli commerciali. Le conseguenze di tale pressione si vedono chiaramente sull’asfalto, ormai fortemente compromesso e non più in grado di garantire condizioni minime di sicurezza”.

“Nel tratto di viale Europa ss 554 dal semaforo di Pitz’e Serra il manto stradale è costantemente segnato da buche, dossi, crepe e avvallamenti, che con le piogge si trasformano in trappole di fango e pozzanghere pericolose per tutti i veicoli in transito” spiega Alessandra P. “Non solo causano gravi danni ai mezzi, ma mettono seriamente a rischio la sicurezza degli automobilisti, con situazioni che potrebbero facilmente tradursi in incidenti anche molto gravi”. Le immagini parlano chiaro, dietro a ogni dissesto si cela un pericolo per i tanti automobilisti che percorrono la strada ogni giorno.