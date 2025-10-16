Cagliari, nuova bomba d’acqua con super grandinata: preallarme a Pirri e in tutto l’hinterland. Nuovo allarme inondazione dopo il nubifragio di ieri: una grandinata fortissima sta colpendo Pirri e il centro di Cagliari, possibili disagi e non si escludono altre chiusure delle strade. A rischio il settore nord orientale, ma anche Monserrato e Quartu. Tantissimi automobilisti si sono dovuti fermare per la scarsa visibilità e la forza della grandine, il nuovo nubifragio è tuttora in corso con tuoni fortissimi sopratutto a Pirri. n