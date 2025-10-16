Il consigliere regionale, il giorno dopo la sentenza sulla Todde, con un lungo post ha deciso di rendere pubblici gli assurdi commenti ricevuti sui social. “I fascisti come te hanno la panza piena”, e giù inaccettabili attacchi alla sua famiglia: “Continuate pure a insultare, so bene che è il prezzo che i personaggi pubblici devono pagare. Però lasciate in pace chi non c’entra nulla. Perché le mie scelte sono personali. E non coinvolgono i miei cari”

Ecco tutte le parole di Paolo Truzzu: “I miei amici lo sanno. Anche se sono un po’ permaloso ho sempre accettato il confronto, la critica e trattato il prossimo con educazione. Non mi sottraggo alla polemica, anche aspra, ma ho sempre avuto rispetto degli avversari.