“Un ringraziamento speciale al reparto di Gastroenterologia del SS. Trinità”. Si chiama Davide e chiede di riportare la sua testimonianza per esporre “da dove ripartire per migliorare la sanità in Sardegna”.

“In un momento storico in cui spesso si parla delle difficoltà della sanità in Sardegna, sento il bisogno — e il dovere — di raccontare un’esperienza diversa. Un’esperienza che mi ha toccato profondamente e che merita di essere riconosciuta pubblicamente. Dopo tre ricoveri avvenuti nei mesi di giugno, luglio e settembre presso il reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, ho potuto vedere con i miei occhi cosa significa professionalità, dedizione e umanità. A partire dal responsabile del reparto, il Dott. Raimondo Murgia, fino a ogni singolo membro della sua equipe — medici, dottoresse, infermieri/e operatori sanitari — ho incontrato persone che svolgono il loro lavoro con passione, pazienza e competenza, nonostante le mille difficoltà quotidiane. In reparto non ti senti un numero, né un semplice paziente. Ti senti accolto, ascoltato e rispettato. E anche quando il dolore è forte, riescono a farti sentire che non sei solo. Questo è ciò che ho vissuto, e che voglio condividere. Ho spesso criticato l’inefficienza della sanità sarda, ma oggi voglio dire con forza che questo reparto è un esempio da seguire. Un punto di riferimento da cui ripartire per migliorare davvero il nostro sistema sanitario.

Grazie di cuore a tutti voi.

Con stima e riconoscenza,

Davide”.