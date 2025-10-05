“Ha voluto accompagnare questo gesto con una processione solenne, arricchita dalla partecipazione del gruppo folk, con numerosi giovani in abito tradizionale sardo, e il suggestivo accompagnamento musicale di un suonatore di launeddas, che ha donato alla cerimonia un’atmosfera di autentica”.

È il sindaco Eugenio Murgioni che racconta la bontà del piccolo concittadino.

“Ieri pomeriggio ho avuto l’onore di partecipare a un evento di straordinario valore per la nostra comunità: la cerimonia di benedizione delle statue di San Francesco d’Assisi e della Madonna di Fatima, donate da Francesco, un ragazzo di appena 10 anni, con il cuore e la determinazione di un grande.

Spinto dal desiderio di fare un dono alla nostra chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Francesco ha deciso di raccogliere i fondi da solo, senza chiedere nulla ai suoi genitori. Ha così organizzato un mercatino durante le Messe, iniziando lo scorso maggio, nel giorno di Santa Rita, vendendo rosari, candele e croci realizzate con le sue mani.

Con un anno di impegno, è riuscito non solo ad acquistare la statua di San Francesco, ma anche quella della Madonna di Fatima”.

Alla celebrazione hanno preso parte il parroco Don Gigi, Don Luigi, l’Assessore Alessandro Loddo, numerosi fedeli, e il sindaco di Castiadas. La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto da Francesco e dalla sua famiglia, in memoria del nonno Mario e dello zio Luca.

“Il gesto di Francesco è un esempio di fede, altruismo e amore per la comunità. Un messaggio potente, capace di ispirare giovani e adulti.

A nome di tutta Castiadas: grazie Francesco, resta sempre così. Che il Signore illumini il tuo cammino, e che San Francesco ti sia sempre accanto”.