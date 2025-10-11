Una 46enne di Cagliari, socia amministratrice di un bar nel quartiere Is Mirrionis, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la titolare non avrebbe assicurato ai propri dipendenti una formazione adeguata sui temi di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente. Al termine delle verifiche, i militari hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di 1.863 euro.

L’attività rientra in una più ampia operazione di controllo coordinata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, mirata a garantire il rispetto delle regole nei luoghi di lavoro e a promuovere la tutela dei lavoratori.