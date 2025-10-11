Colpo notturno nel deposito dei Monopoli di Stato a Prato Sardo, alla periferia di Nuoro. Un commando composto da almeno cinque o sei persone ha fatto irruzione intorno alle quattro del mattino, portando via diverse casse di sigarette per un valore stimato in decine di migliaia di euro. Il gruppo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato i cancelli con alcuni furgoni per poi caricare rapidamente la refurtiva.

Durante la fuga, i malviventi hanno cosparso di chiodi le strade di accesso e steso catene per ostacolare eventuali inseguitori. Sul posto sono stati rinvenuti anche due presunti ordigni artigianali, realizzati con bombole di gas e fili elettrici, che hanno spinto la polizia a bloccare e mettere in sicurezza l’intera area industriale in attesa dell’intervento degli artificieri.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Nuoro, puntano a ricostruire i movimenti del gruppo attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. In corso una vasta caccia all’uomo nei dintorni della città.