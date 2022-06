Cagliari, niente pony in strada nello shopping sotto le stelle: hanno vinto gli ambientalisti

Cagliari, niente pony nello shopping sotto le stelle: hanno vinto gli ambientalisti. L’annuncio dell’ecologista Valerio Piga: “L’appello lanciato ieri dal sottoscritto per dire no ai pony nelle vie Garibaldi e via Manno è stato accolto da migliaia di cittadini e decine di commercianti che giustamente hanno fatto pressione sugli organizzatori perchè ciò non avvenisse. Una bella vittoria per tutti quanti e per i meravigliosi pony che potranno stare tranquilli nel maneggio. Sono molto felice per questa battaglia vinta e ringrazio anche l’associazione organizzatrice per averci ascoltato e deciso di cambiare idea”. I commercianti cagliaritani avevano infatti lanciato l’idea al Comune per portare nei giovedi dello shopping sotto le stelle, che cominceranno il 2 luglio, oltre a dei go kart anche due pony per allietare i bambini. Poi la protesta ambientalista, e il pronto dietrofront.