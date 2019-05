Cagliari, neonato muore al Santissima Trinità: la Procura apre un’inchiesta

La tragedia il 25 aprile: una donna di 30 anni di Muravera è stata portata in emergenza all’ospedale di Is Mirrionis per essere seguita fino alla nascita del bimbo prevista per il mese successivo. Ma giunta in ospedale le condizioni del piccolo si sono aggravate e il bambino non ce l’ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo