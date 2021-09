Cagliari, nel giardino in memoria di Teresa l’evento benefico “Una merenda per Airc”

In ricordo di Teresa e grazie alla generosità della figlia Emanuela, che ha permesso la riqualificazione dell’area tra viale Diaz e via Monte Mixi a Cagliari trasformandola in un bellissimo giardino, verrà organizzato il terzo appuntamento dell’evento “Garden Party”, in programma a Cagliari il 29 Settembre 2021 a partire dalle ore 17.00.

I bambini presenti potranno divertirsi con gli animatori e gustare una golosa merenda.

Un pomeriggio dedicato ai più piccoli che diventa l’occasione per trascorrere piacevoli e gustosi momenti uniti nella solidarietà per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica nell’ardua lotta per la prevenzione e la cura del cancro.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle regole del distanziamento e del divieto di assembramento.