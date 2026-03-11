Cagliari, nascono le nuove rotatorie nelle piazze Amendola e Deffenu: ecco la rivoluzione del traffico

Le nuove prescrizioni, in vigore fino al 15 marzo 2027, sono state adottate per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della Metropolitana leggera. Chiusa la corsia preferenziale da Piazza Amendola al Largo Carlo Felice

Rotatorie nelle piazze Amendola e Deffenu operative da lunedì 16 marzo 2026

Con Ordinanza firmata il 27 febbraio 2026 dalla Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune di Cagliari, è stata istituita, dal 16 marzo 2026 al 15 marzo 2027, la circolazione regolata a rotatoria nella Piazza Amendola e nella Piazza Deffenu oltre che la chiusura della corsia preferenziale risevrata al trasporto pubblico locale nel tratto compreso tra la Piazza Amendola e il Largo Carlo Felice.

Le nuove prescrizioni sono state adottate per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della Metropolitana leggera di Cagliari.

Pertanto, dal 16 marzo 2026 al 15 marzo 2027 saranno adottate, come da planimetria allegata all’Ordinanza, le seguenti prescrizioni:

nella PIAZZA AMENDOLA

– l’istituzione della circolazione regolata a rotatoria secondo il senso di percorrenza antiorario con obbligo, per i veicoli provenienti dalle vie intersecantisi, di dare la precedenza ai veicoli che circolano all’interno dell’intersezione;

– lo spegnimento dell’impianto semaforico;

– l’istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora.

nella PIAZZA DEFFENU

– l’istituzione della circolazione regolata a rotatoria secondo il senso di percorrenza antiorario con obbligo, per i veicoli provenienti dalle vie intersecantisi, di dare la precedenza ai veicoli che circolano all’interno dell’intersezione;

– l’istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora;

la chiusura e la conseguente istituzione del divieto di transito nella corsia riservata al TPL in entrambi i sensi di circolazione da piazza Amendola al largo Carlo Felice.

Devono essere sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.