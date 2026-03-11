Viabilità bloccata e cittadini esasperati: Fratelli d’Italia denuncia il caso di via Rossi Vitelli

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia denuncia la situazione di grave disagio e pericolo che da oltre un mese interessa via Rossi Vitelli, dove una casa pericolante continua a incombere sulla carreggiata costringendo alla chiusura della strada.

L’area è interdetta al traffico a causa delle condizioni critiche dell’edificio che rischia di cedere sulla via pubblica. Una situazione che, a distanza di settimane, non ha ancora trovato una soluzione concreta da parte dell’amministrazione comunale.

«È inaccettabile che una strada resti bloccata per oltre un mese senza che si intervenga in modo definitivo», dichiara il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. «La sicurezza dei cittadini e la viabilità non possono essere gestite con interventi provvisori e con un immobilismo amministrativo che penalizza residenti e attività della zona».

Il tratto di strada interessato rappresenta infatti un collegamento importante per il quartiere e la sua chiusura sta creando notevoli disagi alla circolazione, oltre a generare preoccupazione tra i residenti.

«Ci chiediamo come sia possibile che il Comune consenta che un immobile pericolante resti in queste condizioni per settimane, limitandosi a transennare l’area e a bloccare una strada pubblica», prosegue Fratelli d’Italia. «Servono interventi rapidi e decisioni chiare: la messa in sicurezza dell’edificio o le misure necessarie per ripristinare la viabilità».

«I cittadini meritano risposte e tempi certi», conclude la nota. «Non è più tollerabile che via Rossi Vitelli resti ostaggio di una situazione che l’amministrazione ha il dovere di affrontare e risolvere nel più breve tempo possibile».