Cagliari, multato un “caddozzone” al Poetto: si era prenotato così i parcheggi sul lungomare. Vietato prenotarsi i parcheggi davanti al ristorante, la Polizia Municipale multa un ristorante con 121 euro di sanzione, imponendo anche la rimozione dei paletti e della catenella. I parcheggi devono restare liberi anche per i bagnanti, non sono insomma proprietà privata di un’attività di ristorazione. Una multa che segna un precedente, perchè i controlli delle pattuglie in auto e in moto della Polizia Locale per tutta l’estate saranno inflessibili.