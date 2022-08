Cagliari, paura a Mulinu Becciu: donna investita sulle strisce pedonali

Momenti di paura stamattina in via Piero della Francesca. Una donna di 58 anni, mentre attraversava le strisce pedonali, è stata travolta da un’auto in corsa poco dopo le 8. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata al Policlinico di Monserrato dove le è stata diagnosticata la frattura di alcune costole. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale per i rilievi.