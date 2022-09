Cagliari, moria di pesci nel canale di Terramaini: “Uno scempio”

Moria di pesci nel canale di Terramaini. Galleggiavano agonizzanti stamattina nel corso d’acqua che costeggia l’oasi di Molentargius. La denuncia è di Antonio Favarolo che ha scattato le foto. “Immagini di uno scempio”, ha dichiarato.

Le cause al momento non sono conosciute. Morìe ittiche di entità similare avvengono con una certa frequenza: il Comune di Monserrato e Abbanoa avevano ipotizzato un afflusso di sostanze organiche in conseguenza di forti piogge, ma anche la presenza di scarichi non autorizzati.

Le associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra da tempo cercano di arginare il fenomeno inoltrando alle amministrazioni pubbliche e alla magistratura competenti specifici esposti per accertare fatti e motivazioni dell’abnorme morìa di pesci.