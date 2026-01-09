Un 25enne, noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato ieri perchè ritenuto responsabile di lesioni ai danni di un dipendente di un bar della centralissima piazza Yenne.

Il giovane è stato fermato e identificato dai carabinieri. Poco prima, aveva aggredito un dipendente di un esercizio pubblico che lo aveva invitato ad allontanarsi dal locale dove stava arrecando disturbo in maniera petulante ad alcuni clienti. A seguito dell’aggressione, benché non abbia avuto gravi conseguenze, la vittima è dovuta ricorrere alle cure mediche.

L’uomo, già segnalato in altre occasioni per analoghi comportamenti, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per lui verranno valutate le ulteriori misure di competenza.