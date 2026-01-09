Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Villaputzu hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso il 3 gennaio scorso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari, nei confronti di un 57enne, operaio, già noto alle Forze di Polizia.
L’uomo, rintracciato nel centro abitato, deve espiare una pena definitiva pari a 3 mesi di reclusione per reati in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare commessi negli anni precedenti. Dopo essere stato informato del provvedimento e accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato trasferito presso la propria abitazione per espiare la pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.