Cagliari, minaccia di far esplodere una bombola per estorcere denaro alla madre: arrestato

Durante la notte, i carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova, con il supporto del Radiomobile, hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni, residente in pieno centro, già noto alle Forze dell’Ordine anche per problemi legati alle sue dipendenze. L’intervento è stato richiesto dalla madre, una donna di 52 anni, che ha segnalato una situazione di grave pericolo all’interno della propria abitazione.

Secondo quanto riportato dalla donna, il figlio ha minacciato di far esplodere la bombola del gas presente in cucina qualora non gli fosse stato consegnato del denaro. La tensione è stata alta, ma l’arrivo tempestivo dei militari ha permesso di gestire la situazione e di disinnescare la minaccia, mettendo in sicurezza sia la donna che l’intero appartamento.

Dopo l’intervento e superato il momento critico, la madre ha deciso di formalizzare una querela contro il figlio, raccontando ai carabinieri di essere stata vittima di minacce e tentativi di estorsione già in altre occasioni. Le ripetute intimidazioni hanno creato un clima di costante paura e pericolo, motivo per cui la donna ha scelto di affidarsi alle forze dell’ordine.