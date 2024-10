La musica sarda in lutto, addio a Mario Fabiani

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nato a Cagliari, fu un punto di riferimento per tanti artisti in cerca di successo. Cantautore, tra Pirri e Quartu ha raccolto ed espresso la sua passione, vocazione verso quel mondo costellato di note.

Negli anni’70 il suo esordio con il gruppo “Il giocattolo”, per affermarsi come solista negli anni’80 con il brano “Stella Stella”. Secondo al Festival Bar ma primo nel cuore dei suoi fan

non solo per i successivi in ambito professionale bensì per la sensibilità che lo contraddistingueva. Album e canzoni sono state dedicate anche alle attività sociali, infatti, lotte contro la talassemia, per la raccolta del sangue, battaglie portate avanti per contribuire attivamente e promuovere la pratica delle sensibilizzazione. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di artisti e amici: “Ciao Mario, ci mancherai”.