Cagliari, minaccia di buttarsi giù dal Bastione: giovane salvato dai carabinieri.

Nelle prime ore del mattino, la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cagliari ha ricevuto al numero di emergenza 112 una chiamata da un giovane del luogo, il quale annunciava l’intenzione di togliersi la vita.

Il Carabiniere, operatore di centrale, è riuscito a intavolare un discorso per rasserenare il giovane, permettendo così alla pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari di localizzarlo nel bastione di Saint Remy, da dove l’uomo minacciava telefonicamente di lasciarsi cadere dalla terrazza sul lato via Regina Elena, dopo averne superato le barriere di sicurezza. La pattuglia intervenuta , in un momento di disattenzione, è riuscita a metterlo in sicurezza e a richiedere sul posto l’intervento del 118 che lo ha trasportato presso l’ospedale SS Trinità di Cagliari.

Il colloquio con l’operatore del 112 e l’immediato intervento della pattuglia, si sono rivelati provvidenziali per evitare che il giovane portasse a estreme conseguenze il suo gesto.