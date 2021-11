Furto ed evasione, un arresto e una denuncia a Carbonia.

Il 29 novembre i Carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia, hanno tratto in arresto per furto aggravato una 57enne del luogo, la quale presso l’esercizio commerciale “Superpan”, in via Santa Caterina, è stata sorpresa dal personale di vigilanza mentre era intenta a rubare alimenti di vario genere per un valore complessivo di circa 50 euro. Dopo le formalità di rito, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissimo fissato per la giornata odierna.

Nella stessa giornata, sempre a Carbonia, i militari hanno denunciato per evasione un 46enne del luogo, disoccupato. L’uomo, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, nel corso della mattinata è stato più volte sottoposto a controllo dai Carabinieri e è stato reperito all’interno dell’abitazione in cui doveva scontare la misura restrittiva.