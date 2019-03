Cagliari, migliorano le condizioni di Alberto Agnesa: tanti messaggi di auguri per il “vespista” di Monserrato  

Alberto Agnesa, autotrasportatore di 63 anni di Monserrato: è lui ad aver avuto la peggio nell’incidente di ieri avvenuto a Flumini di Quartu, in via Michelangelo. A bordo di una Vespa, insieme alla moglie, stavano andando ad un raduno di “vespisti” quando sono caduti sull’asfalto dopo aver colpito un cordolo in cemento. Trasportato con un elicottero sino al Brotzu, l’uomo si trova ancora ricoverato all’interno del più grande ospedale della Sardegna, mentre la moglie – di sette anni più piccola – è già stata dimessa. L’uomo, invece, si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia Generale: “Le sue condizioni si sono stabilizzate, la prognosi è ancora riservata ma non si trova in pericolo di vita. Non risulta compromesso nessun organo vitale”, spiega dall’ufficio stampa dell’ospedale, “ha qualche frattura all’altezza delle costole. La situazione è in fase di miglioramento”.

Intanto, nei gruppi social di Monserrato e anche sulla bacheca del profilo Facebook di Alberto Agnesa fioccano i messaggi di solidarietà. Un autotrasportatore molto conosciuto e stimato da tutti, il 63enne: tanti i messaggi di amici e conoscenti, che sperano di poterlo riabbracciare al più presto. “Dai forza Alberto che sei un leone”, scrive Luciano Z. “Ciao Alberto. Ritorna in forze presto. Auguri per la tua guarigione”, commenta Gianmarco P. Giorgio M. fa un doppio augurio al 63enne: “Auguri Alberto!!! Buon compleanno e buona guarigione!”. Gli auguri arrivano anche da due ex sindaci di Monserrato. Si tratta di Marco Sini, che ricorda che Agnesa è, da tempo, “un uomo molto attivo anche nell’associazionismo culturale e sportivo della nostra città, sono contento che si stia riprendendo” e di Tomaso Locci: “Sono felice che stia meglio, anche le preghiere penso siano utili in questi casi”.