Cagliari, mega rissa all’alba in via Venturi: urla e colpi tra decine di persone

Mega rissa all’alba, poco dopo le cinque, in via Venturi a Cagliari. Decine di persone si sono affrontate tra due locali per futili motivi. L’allarme, vista la presenza nella strada di due locali, aperti, è scattato quasi subito. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri: i militari, però, al loro arrivo, non hanno trovato nessuno. I protagonisti della rissa erano, infatti, tutti fuggiti. Nessuno, inoltre, ha chiesto l’intervento del 118: i carabinieri sono pronti, se riceveranno denunce, a svolgere tutte le indagini del caso.