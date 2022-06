Altalena Covid nell’Isola, crollano i nuovi contagi ma oltre 14mila sardi sono in isolamento

È un Covid in modalità altalena in Sardegna. Nell’ultima domenica prima dell’inizio ufficiale dell’estate 2022, la terza da quando ci si ritrova a dover convivere col virus, sono solo 939 i nuovi positivi, di cui 876 diagnosticati dal tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4120 tamponi. Ipazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (come ieri). Ipazienti ricoverati in area medica sono 92 (+3).

Non scendono, invece, i numeri legati a chi è positivo e deve restare in casa, ecco l’effetto altalena: sono 14320 sono i casi di isolamento domiciliare (+788). Si registra il decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.