Cagliari, maxi tamponamento sull’asse mediano: 7 veicoli coinvolti e traffico rallentato. Ennesimo incidente questa sera verso le 18,15 lungo una delle principali arterie del capoluogo sardo. Un tamponamento, l’ennesimo che avviene, e la lunga coda di auto ha già mandato in tilt la viabilità. A riflettere sulla situazione è Ettore Businco, ex assessore al traffico, che esprime: “È sotto gli occhi di tutti che la situazione dell’incidentalità sull’asse mediano è aumenta a dismisura, ossia da quando è stato istituito il senso unico in viale Marconi e sono state fatte una serie di scelte molto discutibili sulla viabilità delle strade contigue all’asse mediano”. Sovraccarico di traffico, insomma, la strada non era stata realizzata per supportare questa grande mole che, da qualche anno a questa parte, si riversa soprattutto nelle ore di punta. La responsabilità individuale ovviamente pesa, “ma rientra nella statistica: più traffico, più incidenti. Il Comune dovrebbe rivedere secondo me le sue scelte, come quella del “finto” senso unico in viale Marconi, poiché per andare a Cagliari sono rimaste due corsie mentre per Quartu, Quartucciu e Selargius ci sono problemi serissimi poiché non esiste una viabilità adeguata”.