Tanto lavoro, purtroppo, per i vigili del fuoco sardo che attorno alle 16 e 30 sono intervenuti con tre automezzi e sette operatori per spegnere la fiamme in un incendio di vegetazione che alimentato dal vento si è propagato lambendo alcune aziende agricole nella località Su Pardu, tra le campagne adiacenti alla strada Statale 196.

Sul posto anche il Corpo Forestale, squadre antincendio della Protezione Civile e un elicottero della Flotta Regionale.