È in corso in diverse province della Sardegna una maxi operazione di sequestro patrimoniale disposta dal Tribunale di Cagliari, nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti.

Il provvedimento è il risultato di articolate indagini sulle misure di prevenzione patrimoniali, coordinate dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari.

L’operazione mira a disarticolare l’impero economico costruito con i proventi del narcotraffico e a restituire alla collettività i beni sottratti dall’organizzazione criminale, colpendone in modo significativo la capacità operativa.

Destinatari delle misure di prevenzione sono due persone, ai quali è stato sequestrato un patrimonio di oltre 2 milioni di euro, comprendente aziende, quote societarie, immobili e rapporti bancari e finanziari.