Cagliari, maxi fiume d’acqua da 5 giorni in vico Lanusei: “Uno spreco assurdo”

Maxi perdita idrica a Cagliari, in vico III Lanusei. Fiotti d’acqua che scorrono da domenica scorsa, stando alle varie denunce fatte dai residenti a Casteddu Online. Antonio C. è uno dei cagliaritani che, da giorni, chiama con insistenza Abbanoa: “Ho provato domenica sera, poi anche lunedì mattina. Niente. Ho cercato i Vigili del fuoco, la polizia Municipale, ormai mi restano solo i carabinieri”, dice, nemmeno troppo ironicamente, l’uomo. “Abbiamo paura che il terreno sottostante si stia pian piano sgretolando, proprio davanti alle nostre case. E poi, tutta quest’acqua, chi la pagherà? Noi? Non si tratta di acqua di fogna, è potabilissima. Uno spreco assurdo”.