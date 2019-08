Con l’auto contro un muro a Uta, un ferito estratto dalle lamiere

Uta, incidente stradale nel centro abitato. I Vigili del Fuoco estraggono il conducente ferito e lo affidano al 118.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti in via IV Novembre a Uta per un incidente stradale: un’auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata su un muro e un palo dell’illuminazione pubblica. Il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e, ferito, è stato estratto dagli operatori e affidato ai soccorritori inviati dal 118, che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

La squadra di Pronto intervento ha provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale compreso il palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.