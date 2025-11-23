Uno zaino con i suoi documenti in fondo al mare, l’ultimo avvistamento immortalato dalle telecamere di un locale mentre si dirigeva verso il percorso che conduce in cima alla Sella del Diavolo e poi il nulla: ricerche portate avanti per giorni, poi interrotte anche a causa del maltempo, decine di uomini in campo e in azione anche i cani molecolari. Ma di Martina non c’è traccia, come se fosse sparita nel nulla. Le speranze sono sempre vive nei cuori dei familiari e degli amici della commessa che lavora in una nota libreria, ma, sinora, nessuna novità è relativa alla risoluzione del giallo.

Gli appelli per Martina si moltiplicano anche sui social: “Dove sei?” scrivono le amiche. Si cerca ancora, quindi, la donna dal dolce sorriso, scomparsa tra la pioggia in uno dei luoghi più affascinanti ma maledetti di tutto il cagliaritano.