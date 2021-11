Cagliari piange Maria Diana, è morta a 100 anni la fondatrice della storica scuola Laetitia

Se n’è andata a cento anni Maria Diana, la fondatrice della storica scuola paritaria Laetitita, in via Fais a Cagliari. Lì, dall’asilo nido sino alla scuola primaria, hanno studiato decine di migliaia di bambini. Sino all’anno scorso, nonostante l’età, era la dirigente dell’istituto, ruolo poi passato nelle mani della nipote Donatella. Una storia lunga 73 anni, quella della scuola Laetitia. La Diana, originaria di Turri, si era trasferita a Cagliari quando aveva poco più di vent’anni. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale aveva acquistato il terreno di via Fais, tutto bombardato, per far costruire la scuola: “Durante i lavori di scavo era stata recuperata una testa in marmo raffigurante un angelo”, racconta, commossa, Donatella Diana. “Un ritrovamento profetico, infatti proprio la testa dell’angelo raffigura il simbolo ufficiale della scuola”.

Lunedì, alle 15, l’ultimo saluto a Maria Diana, con il funerale organizzato dall’agenzia Meloni, nella chiesa cagliaritana di Santa Lucia.