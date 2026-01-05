Un marciapiede trasformato in una trappola per pedoni, passeggini e persone con disabilità. Succede in via Quirra, nel tratto che precede il semaforo di via Is Cornalias, dove da giorni va avanti una situazione definita dai residenti “indecente e pericolosa”.

A denunciare quanto accade è un residente del quartiere, che da tempo segnala il problema alla ditta incaricata della pulizia urbana, De Vizia, senza però ottenere risultati concreti. Sul marciapiede, spiegano gli abitanti della zona, sarebbero stati riversati sacchi di escrementi, mai rimossi, che con il passare dei giorni hanno reso la superficie estremamente scivolosa.

“Non si riesce più a camminare in sicurezza – racconta il residente –. Anche dopo le piogge la situazione non è migliorata, anzi: il marciapiede è diventato ancora più viscido”. Un pericolo reale, soprattutto per le mamme con passeggini, per le persone in sedia a rotelle e per chi si muove con stampelle o altri ausili, costretti spesso a scegliere tra due opzioni ugualmente rischiose: scendere in strada, tra le auto, oppure attraversare l’area contaminata portandosi a casa parte dello sporco, che si attacca alle ruote e alle scarpe.

Una condizione che, secondo i residenti, viola il diritto basilare alla sicurezza e al decoro urbano. “È inaccettabile che in una zona frequentata quotidianamente da famiglie e persone fragili nessuno intervenga”, proseguono i residenti. Il tratto interessato, infatti, è un punto di passaggio obbligato per chi vive nel quartiere e deve raggiungere fermate, servizi o semplicemente attraversare l’incrocio semaforico.

Le fotografie inviate alla redazione mostrano chiaramente lo stato del marciapiede: residui organici sparsi, aloni scuri e una pavimentazione visibilmente sporca, che rappresenta non solo un problema igienico, ma anche un rischio concreto di cadute.

I cittadini chiedono ora un intervento immediato, non solo per la pulizia straordinaria dell’area, ma anche per prevenire il ripetersi di situazioni simili.