Ha
donato un sorriso, una parola buona, amore e
da lassù continuerà a farlo.
E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Maestra
Piera Carta
Ne danno il triste annuncio il marito Gianni, le figlie Sandra con Paolo,
Betti con Marco e gli adorati nipoti Luca e Ismael.
I funerali avranno luogo Mercoledì 7 Gennaio alle ore 15.00
nella Parrocchia della Medaglia Miracolosa.
