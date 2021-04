Cagliari, manifestazione di 50 negazionisti in piazza Yenne: tutti identificati dalla Polizia. Dopo il blitz di ieri in un supermercato, oggi i negazionisti ci hanno riprovato in piazza Yenne contestando apertamente le norme anti Covid: sono stati tutti identificati dalla Polizia e saranno multati, dopo momenti di tensione. I manifestanti del No Paura Day hanno anche distribuito volantini ai passanti in questa domenica di zona rossa a Cagliari dove però, si è vista molta gente in giro. tantissimi anche nei parchi cittadini.