Italia, ora fa paura la variante indiana: Speranza blocca tutti gli arrivi dall’India dove c’è un morto ogni quattro minuti. Il ministro della Salute: “I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena”. L’India è travolta dall’epidemia: a New Delhi muore una persona ogni quattro minuti, corpi bruciati in strada. Sarebbe più trasmissibile per una duplice mutazione della proteina Spike. Ma l’infettivologo Bassetti rassicura: “I vaccini coprono tutte le varianti”, si legge su Quotidiano Nazionale. “La variante indiana del Coronavirus è caratterizzata da una duplice mutazione della proteina Spike. E proprio questa particolare ‘mutazione tandem’ sarebbe alla base di una sua maggiore trasmissibilità, anche se gli studi sono in corso e manca ancora una conferma definitiva”.