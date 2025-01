Brutto episodio quello raccontato da chi gestisce il locale che serve le specialità di mare, noto punto di ritrovo: durante il pasto serale servito ai tavoli, non solo un uomo è andato via senza pagare il conto, ma ha approfittato di un attimo di confusione per portar via la borsa del fratello del titolare, “che conteneva i suoi documenti, le chiavi e parte dell’incasso di pranzo”.

Un invito al malfattore: “Vogliamo dare una possibilità….riporta tutto e non andiamo avanti con la denuncia altrimenti abbiamo il numero da cui hai chiamato, (che ovviamente ora è spento) la tua descrizione precisa, le

posate con le tue impronte e sappiamo dove hai speso i soldi della carta ovviamente bloccata” ha espresso ieri il titolare dell’attività.

Questa mattina è stata sporta la denuncia.