E’ fuori pericolo e non rischia più la vita anche se sempre in gravissime condizioni la 18enne di Arzachena volata giù dalla finestra di un hotel di Malta, dove era in vacanza con il fidanzato, e salvata da un tendone sottostante che ne ha attutito la caduta. Le autorità maltesi sono al lavoro per fare luce sulla vicenda, concentrandosi sui minuti precedenti alla caduta per stabilire se si tratti di un gesto volontario, di un incidente o se ci siano coinvolgimenti esterni nella tragedia. La ragazza è precipitata dalla finestra della sua stanza d’albergo, al quarto piano, mentre si trovava in vacanza sull’isola con il fidanzato, anche lui di Arzachena. La ragazza, che è stata soccorsa ieri sotto l’edificio, è attualmente ricoverata in gravi condizioni in un ospedale locale. Le forze dell’ordine italiane, pur non essendo direttamente coinvolte nelle indagini, sono state informate dell’incidente.