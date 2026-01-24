Stavano andando a messa quando, nel tardo pomeriggio, sono state travolte da un’auto mentre attraversavano via Is Mirrionis, a Cagliari. Vittime dell’incidente una donna e la figlia, investite da un veicolo per cause ancora in fase di accertamento.

Ferita più gravemente la giovane, soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu per un trauma facciale. Le sue condizioni, pur serie, non hanno fatto perdere conoscenza alla ragazza. La madre è stata invece accompagnata in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se l’attraversamento stesse avvenendo sulle strisce pedonali.