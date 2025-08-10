Si chiude con un doppio pareggio la trasferta del Cagliari in terra spagnola , reti inviolate nell’ incontro disputato sabato mattina alle 11,00 al campo sportivo El Astillero, mentre nel pomeriggio Luvumbo replica al vantaggio spagnolo allo stadio El Sardinero.

Bilancio in perfetta parità nella doppia sfida tra Cagliari e Racing Santander , ultime amichevoli rossoblu prima dell’ esordio in Coppa Italia contro la Virtus-Entella previsto sabato 16 Agosto alla Unipol Domus a partire dalle 20,45.

Nell’ incontro disputato in mattinata al campo sportivo ” El Astillero ” i rossoblu hanno avuto la possibilita’ di passare in vantaggio gia’ al 18° minuto con Zappa di testa ma il portiere spagnolo Andreev e’ stato bravo a neutralizzare . Primo tempo a ritmi lenti con il Racing Santander che ha cercato con insistenza di portarsi in avanti ma senza impensierire piu’ di tanto Ciocci.

Nel secondo tempo il portiere e’ chiamato piu’ volte a rispondere ai tentativi spagnoli , al 18° su Santi Franco e sopratutto all’ 82° su Sangalli , mentre i rossoblu falliscono il gol del vantaggio all’ 85° con Vinciguerra il cui destro davanti al portiere si spegne sul fondo . Finisce cosi’ la gara a reti inviolate.

Nel secondo incontro , disputato nel pomeriggio allo stadio ” El Sardinero “, Adopo in piena area non approfitta di un bel cross di Luvumbo al 21° minuto , mentre Caprile risultera’ decisivo rispettivamente al 27° ed al 28° minuto sui tentativi di Yeray e Villalibre .

Ci provano ancora i rossoblu al 33° minuto con Piccoli che vede il suo tentativo respinto dal portiere Ezkieta . Finisce la prima frazione di gioco sullo zero a zero.

All’ inizio del secondo tempo Racing Santander in vantaggio al 52° con Andres che con un diagonale imprendibile batte Caprile , risponde pero’ il Cagliari al 62° minuto con Luvumbo che segna di tacco su assist di Mina .

I rossoblu provano a vincere la gara ma i tentativi di Folorunsho all’ 85° e di Piccoli all’ 86° ed 87° non sortiscono effetto . Finisce in parita’ con il Cagliari che non riesce a vincere nessuna delle due gare e torna in Sardegna con una buona dose di rimpianti.